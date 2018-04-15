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الموافقة على صرف دفعة مالية لقطاعي البنية التحتية والزراعي ضمن "الكويتية"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:31 - 15 ابريل 2018
مزارعين مزارعين
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أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة الموافقة على صرف دفعة مالية من المنحة الكويتية لقطاع البنية التحتية والقطاع الزراعي والمؤسسات الخيرية.

ووفقاً للحساينة، فتشمل قيمة قطاع البنية (583) ألف دولار، وقيمة منحة القطاع الزراعي ( 645) ألف دولار لعدد ( 119) مستفيد، و ( 260 ) ألف دولار للمؤسسات الخيرية.

وشكر الوزير الحساينة باسم الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله دولة الكويت الشقيقة وأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، والصندوق الكويتي للتنمية والشعب الكويتي على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني .

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