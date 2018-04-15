الشيخ تميم لن يشارك في القمة العربية ومستوى التمثيل القطري منخفضا

علمت “القدس العربي” أن امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لن يشارك في القمة العربية الـ 29، المقرر عقدها، اليوم الأحد، في مدينة الظهران، شرقي السعودية. وأكدت مصادر لـ”القدس العربي” ان مستوى التمثيل القطري سيكون منخفضا.

وإضافة إلى أمير قطر يغيب عن القمة قادة آخرون بينهم سلطان عمان قابوس بن سعيد ورئيسا الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والجزائر عبدالعزيز بوتفليقة.

وتعقد القمة في ظل أزمة خليجية غير مسبوقة، بدأت منتصف العام الماضي، بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرض الحصارعليها.

ووصل السبت، تباعا، ممثلو 14 دولة عربية، رؤساء 11 دولة هم: رئيس مصر عبد الفتاح السيسي، والصومال محمد عبد الله محمد، وموريتانيا محمد ولد عبدالعزيز، ولبنان العماد ميشال عون، والسودان عمر البشير، والعراق محمد فؤاد معصوم.

كما وصل أيضا رؤساء: اليمن عبد ربه منصور هادي، وفلسطين محمود عباس، وتونس محمد الباجي قائد السبسي، وجمهورية جزر القمر عثمان غزالي، إضافة إلى فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية.

ووصل رؤساء وفود 3 دول هم: الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، وفهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني، ورئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح.