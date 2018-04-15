بينهم قيادي بحماس..اعتقالات في الضفة وحملات دهم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في عدة مناطق من الضفة المحتلة، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات في مناطق أخرى.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أبو شخيدم وعلاء مرار وسيف رشدي من الخليل، ومجاهد حماد واحمد ابو كويك، وحمزة اعمر من مخيم الامعري في رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، الشيخ جمال الطويل القيادي في حركة حماس بعد اقتحام منزله في مدينة البيرة وسط الضفة.

يُشار إلى أن الطويل أمضى سنوات طويلة في الأسر وأخلي سبيله مؤخراً.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب شمال الخليل، واقتحم الاحتلال كلا من قرى كفر ثلث وعزون قرب قلقيلية.