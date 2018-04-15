قتيل و20 جريحا في هجوم "غير مسبوق" على قوة الأمم المتحدة في مالي

استهدف هجوم "غير مسبوق" شنه مسلحون يرتدون بزات جنود الأمم المتحدة وصلوا على متن آليات مفخخة واستخدموا قاذفات صواريخ معسكرين لبعثة المنظمة الدولية ولقوة برخان الفرنسية في مدينة تمكبتو، ما أسفر عن سقوط قتيل، وحوالى عشرين جريحا.

ونقلا عن وكالة "فرانس برس"، بدأ الهجوم بعيد الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، وتوقيت غرينتش، في مرفأ المدينة الواقعة في شمال مالي التي يتمركز فيها جنود قوة الامم المتحدة، ورجال من علية برخان الفرنسية.

وقالت وزارة الأمن المالية في بيان، انه بينما كان المعسكرين يتعرضان "لحوالي عشرة صواريخ"، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية "التسلل" الى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين.

وتحمل احدى الآليتين شعار القوات المسلحة المالية، والثانية الاسم المختصر للأمم المتحدة، وقد انفجرت الأولى، بينما تم "ابطال مفعول" الثانية.

وذكرت البعثة الأممية أن أحد جنود حفظ السلام قتل "خلال تبادل لإطلاق النار"، وجرح نحو 10 آخرين. وقالت وزارة الأمن المالية إن نحو "عشرة جرحى" سقطوا في "صفوف قوة برخان".

وأعلنت الوزارة أن "المعارك انتهت قرابة الساعة 18,30"، أي بعد أكثر من أربع ساعات على بدئها، وأكدت باماكو وبعثة الأمم المتحدة إنهما استعادتا السيطرة على الوضع.