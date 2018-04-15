أجواء ربيعية صافية ودرجات الحرارة أعلى من المعدل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، ربيعيا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتكون الأجواء هذه الليلة صافية وباردة نسبيا في المرتفعات الجبلية لطيفة في بقية المناطق، وتكون والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام ربيعيا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الثلاثاء المقبل، فيكون الجو حارا وجافا ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو الأربعاء شديد الحرارة، وجافا، ومغبرا، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.