مصدر أمني: لا صحة لما ينقله الإعلام العبري عن غارة للاحتلال بريف حلب

كشف مصدر أمني سوري أن أصوات الانفجارات التي تسمع في ريف حلب، ناتجة عن قيام وحدات من الهندسة العسكرية بالجيش العربي السوري على تفجير ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات المسلحين في سفح تل التينة بين منطقتي عين عسان وعزان في ريف حلف الجنوبي.

وأكد المصدر أن عملية تفجير الألغام والعبوات الناسفة لا تزال مستمرة، نافياً أن تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن غارة للاحتلال الإسرائيلي في سوريا كما ورد في الإعلام العبري.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على العديد من الأهداف في سوريا.