ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

مصدر أمني: لا صحة لما ينقله الإعلام العبري عن غارة للاحتلال بريف حلب

  • فلسطين اليوم - دمشق
  • 23:20 - 14 ابريل 2018
مشاركة

كشف مصدر أمني سوري أن أصوات الانفجارات التي تسمع في ريف حلب، ناتجة عن قيام وحدات من الهندسة العسكرية بالجيش العربي السوري على تفجير ألغام وعبوات ناسفة من مخلفات المسلحين في سفح تل التينة بين منطقتي عين عسان وعزان في ريف حلف الجنوبي.

وأكد المصدر أن عملية تفجير الألغام والعبوات الناسفة لا تزال مستمرة، نافياً أن تكون أصوات الانفجارات ناجمة عن غارة للاحتلال الإسرائيلي في سوريا كما ورد في الإعلام العبري.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصدي منظومات الدفاع الجوي السوري للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على العديد من الأهداف في سوريا.

متعلقات