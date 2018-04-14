تعرف على المصاريف الشخصية لمؤسس "فيسبوك"

قالت شركة فيسبوك أمس الجمعة 13 أبريل/نيسان إنها أنفقت أكثر من 7.3 مليون دولار على الأمن الشخصي للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ العام الماضي، وفقا لوثائق لجنة الأوراق المالية والبورصات، بزيادة قدرها نحو 50% عن عام 2016 الذي بلغ فيها إنفاقه حوالي 4.8 مليون دولار.

يأتي ذلك في الوقت التي ينشغل فيها رواد الشبكة الأوسع انتشارا على الإنترنت بحماية خصوصية حساباتهم على الموقع، بحسب تقرير لموقع "cnet" الأمريكي.

وقالت الشركة أيضا إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليون دولار على تكاليف الطائرات الخاصة، بزيادة قدرها 870 ألف دولار مقارنة بالعام السابق. وتشمل هذه الأرقام مدفوعات أخرى مثل رسوم الركاب والوقود والطاقة وتكاليف خدمات المطاعم.

ويرجع السبب في ارتفاع تكاليف الأمن والسفر الجوي، إلى قيام زوكربيرغ العام الماضي بجولة سياحية في الولايات المتحدة حيث زار حوالي 30 ولاية أمريكية لم يكن قد زارها من قبل.

كانت الرحلة واحدة من تحديات زوكربيرغ الشخصية السنوية، إذ تعهد بتعلم لغة الماندرين، وبناء مساعد رقمي ذكي اصطناعيا لمنزله، وتناول اللحوم فقط.

وقالت الشركة إنه من المهم الاستثمار في سلامة زوكربيرغ.

وقالت متحدثة باسم مجلس إدارة فيسبوك: "نعتقد أن الاستثمار في أمن مارك الشخصي مُبرر تماما". وأضافت: "إنه محوري لنجاح فيسبوك في المستقبل كما أن لديها مسؤوليات كبيرة"

نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الوثائق قبل اجتماع المساهمين السنوي لفيسبوك، المقرر في 31 مايو/أيار. كما يأتي أيضا بعد أسبوع عاصف مرت به الشركة، إذ أدلى زوكربيرغبشهادته أمام الكونغرس، حول بيانات المستخدمين والخصوصية.

يذكر أن زوكربيرغ يمتلك 401.5 مليون سهم من أسهم فيسبوك، وتبلغ قيمتها حاليا 6.6 مليار دولار. ويعتبر خامس أغنى شخص في العالم، وفقا لفوربس.