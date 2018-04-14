برشلونة يسجل رقما تاريخيا في الدوري الإسباني

انتفض برشلونة بعد خروجه المفاجئ من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام روما، وفاز بنتيجة 2-1 على فالنسيا في أجواء كئيبة باستاد "نو كامب"، ليحقق بذلك رقما قياسيا، بالفوز في 39 مباراة متتالية، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، وليقترب خطوة أخرى من اللقب.

ومنح لويس سواريز التقدم لبرشلونة بعد ربع ساعة، بعد لمسة رائعة من فيليب كوتينيو زميله السابق في ليفربول.

وأرسل كوتينيو صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي ركلة ركنية رائعة إلى صمويل اومتيتي، الذي حولها بضربة رأس داخل المرمى، محرزا الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 51 ، بعد لحظات من إنقاذ جيرارد بيكيه خطأ من اومتيتي، بعد أن خطف منه سانتي مينا الكرة قبل أن يبعدها مدافع منتخب إسبانيا من على خط المرمى.

وبحسب "رويترز"، قلص القائد داني باريخو الفارق لفالنسيا صاحب المركز الثالث، من ركلة جزاء مرت أسفل مارك-اندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، لكن الفريق الكتالوني صمد ليصبح على بعد سبع نقاط من حصد لقبه الـ25 في الدوري.

ويبتعد فريق المدرب إرنستو فالفيردي بفارق 14 نقطة عن اتليتيكومدريد أقرب ملاحقيه، والذي يستضيف ليفانتي، فيما يحل ريال مدريد صاحب المركز الرابع، ضيفا على ملقة متذيل الترتيب غدا الأحد.