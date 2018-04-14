مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي يدين العدوان الثلاثي على سوريا

رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار طرحته روسيا للتنديد بالضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية على سوريا.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الطارئة بخصوص سوريا التي دعت إليها روسيا، اليوم السبت.

ولم يحصل مشروع القرار الروسي على عدد الأصوات الضرورية لتمريره. وبحسب رئيس الجلسة، مندوب بيرو، فقد جاءت نتيجة التصويت "تأييد 3 أعضاء، ومعارضة 8، وامتناع 4 عن التصويت".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان أمريكي فرنسي بريطاني على سوريا فجر اليوم السبت.

واستهدف العدوان الثلاثي مركز البحوث في برزة، وتصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ استهدفت مستودعات للجيش العربي السوري في حمص.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الذي استهدف أيضاً مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق.

وأكد التلفزيون السوري إسقاط الدفاعات الجوية السورية 13 صاروخاً بمنطقة الكسوة في ريف دمشق، وقال شهود إن منطقة برزة بدمشق أصيبت في العدوان.

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس أن العدوان المشترك مع فرنسا وبريطانيا على سوريا قد انتهى، بعد قصف مجموعة أهداف.

وأكد ماتيس أنه "ليس للولايات المتحدة تخطيط لأي غارات جديدة، لكن والقرار يعود لترامب في المستقبل".

وانطلقت الطائرات المعتدية على سوريا من قاعدة العديد القطرية، فيما أطلق 30 صاروخ توماهوك وكروز من البحر.