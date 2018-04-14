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الاحتلال يغلق حاجز بيت إيل ويتسبب بأزمة مرورية خانقة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 20:22 - 14 ابريل 2018
حاجز بيت ايل حاجز بيت ايل
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أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجز بيت إيل في كلا الاتجاهين، ومنعت المواطنين والمركبات من المرور.

وقال مصادر إعلامية، إن هذا الإجراء تسبب في اختناقات مرورية، واصطفت المركبات في رتل طويل شمال مدينة رام الله.

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