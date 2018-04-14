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مستوطنون يهاجمون قرية التوانه جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 20:22 - 14 ابريل 2018
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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هاجم عشرات المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، قرية التوانه في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور: إن مجموعة من مستوطني "ماعون" هاجموا بحماية من جنود الاحتلال المدججين بالسلاح القرية، ورشقوا المواطنين العزل بالحجارة، مشيرا إلى أن اهالي القرية تصدوا، خاصة عائلة ربعي للمستوطنين واعادوهم الى داخل المستوطنة.

وناشد رئيس مجلس قروي التوانه محمد ربحي ربعي، كافه الجهات ذات العلاقة القيام بدورها والوقوف عند مسؤولياتها بدعم لوجستي للجان الحماية وتوفير ما يلزم.

 

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