وزارة الأسرى ومهجة القدس تنظمان رحلة ترفيهية لأبناء الأسرى

نظمت وزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى يوم ترفيهي لكافة أبناء الأسرى داخل سجون الاحتلال في قطاع غزة بعنوان (لمسة وفاء) في منتجع النور السياحي بمدينة غزة.

وأوضح مدير الدائرة الإعلامية بمؤسسة مهجة القدس، ياسر صالح، أن اليوم الترفيهي يهد السجف إلى توطيد العلاقة بين أبناء الأسرى كما يعيش آباءهم داخلون مع كافة الأسرى أخوة متحابين يمثلون وحدة واحدة.

وأضاف صالح أن مثل تلك الفعاليات تبعث في نفوس الأطفال الفرح والسرور وتدعمهم نفسياً ومعنوياً، وقد وشارك في هذا اليوم أكثر من 200 طفل من مختلف محافظات القطاع.

وشدد على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من محاولات لهدم معنويات الأسر باعتقال رب الأسرة لن ينجح بإذن الله، وأن عوائل الأسرى يفخرون برمزية أبنائهم وما يقدمونه من واجب تجاه الوطن.

واشتمل البرنامج الترفيهي على العديد من الفقرات والألعاب والبرامج المتنوعة، وأبدي الأطفال تفاعلهم الكبير مع فقرات اليوم الترفيهي وسعادتهم بهذه الرحلة الخاصة وفي نهاية الحفلة تم توزيع هدايا والعاب عليهم جميعاً.





