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تدريب عسكري مشترك بين مصر والبحرين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:13 - 14 ابريل 2018
تدريب مصري بحريني تدريب مصري بحريني
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تجري مصر والبحرين تدريبا عسكريا مشتركا يستمر لعدة أيام وتستضيفه المملكة، حسبما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، السبت.

وقال المتحدث إن التدريب الذي يحمل اسم "خالد بن الوليد 2018"، يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين.

وتوجه أفراد القوات الخاصة المصرية المشاركة إلى قاعدة عيسى الجوية بالبحرين، استعدادا للتدريب الذي يتضمن تنفيذ العديد من الأنشطة والبيانات العملية لنقل وتبادل الخبرات، والتدريب على مهام عمل الوحدات الخاصة.

ويسلط التدريب الضوء على "علاقات الشراكة والتعاون العسكري وتنسيق الجهود بين جيشي البلدين الشقيقين، وصولا إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي"، حسبما قال المتحدث.

 

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