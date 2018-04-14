عباس يصل السعودية

وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مساء يوم السبت، إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في القمة العربية العادية الـ 29، التي تبدأ أعمالها في الظهران غدا الأحد.

وكان في استقبال عباس، أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وقائد قاعدة الملك عبد العزيز الجوية للقطاع الشرقي اللواء الطيار ركن عيد بن براك العتيبي.

ويرافق الرئيس كل من: أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، وسفير فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح.