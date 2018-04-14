ألمانيا تقترب من إبرام صفقة طائرات عسكرية "مثيرة للجدل"

تتجه ألمانيا إلى إبرام اتفاق لشراء أول طائرات بدون طيار قادرة على حمل أسلحة، وهو طراز صممته إسرائيل، من شركة الطيران الأوروبية العملاقة (إيرباص).

وتقارب قيمة الصفقة 900 مليون يورو، بما في ذلك تكاليف التدريب والصيانة، موسط جدل سياسي بسبب المخاوف من أن يجعل وجود طائرات مقاتلة غير مأهولة ألمانيا أكثر عرضة للمشاركة في أي عمل عسكري في الخارج.

وفي رد مكتوب على أسئلة من النائب عن حزب اليسار المعارض، أندريه هونكر، قالت وزارة الدفاع الألمانية إنها تهدف إلى توقيع الاتفاق بحلول نهاية مايو .

وأورد رد الحكومة، في وقت متأخر الجمعة، أن الاتفاق ينص على نشر طائرات غير مأهولة من طراز (هيرون تي بي) الألمانية بحلول منتصف 2020.

ولا يغطي الاتفاق المبدئي شراء أنظمة الأسلحة والتدريب على استخدامها.