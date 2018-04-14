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شاهد الشوط الثاني من مباراة برشلونة وفالنسيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:46 - 14 ابريل 2018
فالنسيا وبرشلونة فالنسيا وبرشلونة
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انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وفالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم 2018 بتقدم برشلونة بهدف وحيد .

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