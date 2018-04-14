الاتحاد الفلسطيني يؤكد على موعد وديتي العراق والكويت

أعلن أمين عام اتحاد الكرة الفلسطيني، عمر أبو حاشية، أن اتحاد الكرة الفلسطيني أنجز الترتيبات المتعلقة بخوض مباراتي العراق والكويت الوديتين في البصرة، يومي 7 و11 مايو/ آيار المقبل، ضمن تحضيرات المنتخب لخوض نهائيات كأس آسيا المقبلة في الإمارات 2019.

وقال أبو حاشية، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مع الاتحادين العراقي والكويتي على موعد المباراتين الوديتين.

وأوضح أن المنتخب الفلسطيني سيغادر أرض الوطن باتجاه العراق في الرابع من الشهر المقبل، ومن هناك ستتوجه بعثة المنتخب صوب البصرة، التي تستضيف اللقاء الدولي يوم 7 مايو المقبل، ومن مدينة البصرة ستغادر البعثة باتجاه الكويت، في اليوم التالي، وعلى الأغلب ستكون الرحلة باتجاه الكويت براً نظراً لقرب المسافة بين البلدين.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن عن تصنيف المنتخبات الوطنية، المشاركة في النهائيات، حيث وضع المنتخب الفلسطيني في التصنيف الثالث بين المنتخبات الـ 24.