البديل جيرو يقود تشيلسي لقهر ساوثهامبتون بسيناريو مثير

قلب حامل اللقب تشيلسي تأخره أمام ساوثهامبتون بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين (3-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانت ماري" اليوم السبت، في افتتاح الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقتين 21 و60 عن طريق الصربي دوسان تاديتش والبولندي يان بيدناريك، لكن البديل الفرنسي أوليفييه جيرو قلص الفارق لتشيلسي في الدقيقة 70، قبل أن يسجّل إيدن هازارد هدف التعادل 75، ثم عاد جيرو وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 78.

وارتفع رصيد تشيلسي إلى 60 نقطة في المركز الخامس، متخلّفا وراء ليفربول وتوتنهام صاحبي المركزين الثالث والرابع على التوالي بفارق 7 نقاط، مؤقتًا قبل نهاية الجولة، أما ساوثهامبتون، فتجمّد رصيده عند 28 نقطة في المركز الثامن عشر، وبات مهدّدا بشكل كبير بالهبوط إلى الدرجة الأولى.