صلاح ينافس خمسة نجوم على جائزة أفضل لاعب بالبريمييرليج

دخل المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة اللاعبين الستة المرشحين للحصول على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، لأفضل لاعب خلال الموسم الحالي.

وانضم صلاح إلى كل من كيفين دي بروين وليروي ساني وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد) وهاري كين (توتنهام هوتسبير) في سباق الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريمييرليج.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 29 هدفًا، علمًا بأنه سجّل 39 هدفًا في جميع المسابقات، وقاد الريدز للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين يوم الأحد 22 أبريل/نيسان الجاري خلال حفل توزيع الجوائز في لندن.

وكان الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي، آخر من توج بتلك الجائزة من ليفربول وذلك في موسم 2013-2014.