الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل خسائر لأسهم البنوك وتوترات سوريا

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة مع فشل نتائج أعلنتها بنوك كبرى في إثارة حماسة المستثمرين القلقين من احتمالات اتساع نطاق الصراع في سوريا.

لكن المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت تنهي الأسبوع على مكاسب كبيرة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 122.91 نقطة، أو 0.50 بالمئة، إلى 24360.14 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.69 نقطة، أو 0.29 بالمئة، ليغلق عند 2656.30 نقطة.

وأنهى المؤشر ناسداك المجمع الجلسة منخفضا 33.60 نقطة، أو 0.47 بالمئة، إلى 7106.65 نقطة.

وعلى مدى الأسبوع صعد داو جونز 1.79 بالمئة وستاندرد آند بورز 1.99 بالمئة وناسداك 2.77 بالمئة.