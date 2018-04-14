حماس تدين الاعتداء الأمريكي على الأراضي السورية

‏أدانت حركة "حماس" اليوم السبت، العدوان الأمريكي وحلفائها على الأراضي السورية.

واعتبرت الحركة في تصريح للناطق باسمها فوزي برهوم، العدوان الأمريكي عدوانا سافرا على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان "الإسرائيلي" وتمرير مخططاته.

واستهجنت الحركة الادعاءات الأمريكية بحماية المدنيين، بينما تؤيد وتدعم أمريكا بقوة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" وانتهاكاته وقتل المدنيين الفلسطينيين العزل.

وأكدت الحركة على ضرورة إنهاء الخلافات والصراعات العربية وتوحيد صفوفها، وتعزيز عوامل ومقومات صمود شعوبها وحقن دمائهم واحترام إرادتهم كركيزة أساسية في مواجهة أي عدوان.‏

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بريطانيا وفرنسا قصفوا فجر السبت، الأراضي السورية بأكثر من 100 صاروخ، فيما أكدت الدفاعات الجوية السورية أنها تصدت لأكثر من 71 صاروخاً وتم تفجيرها في الأجواء السورية.