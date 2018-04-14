مغادرة الوفد المصري من قطاع غزة بعد زيارة استمرت عدة ساعات

غادر وفد أمني مصري مساء اليوم السبت، من قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون شمال القطاع بعد زيارة استمرت عدة ساعات.

وأفاد مراسلنا أن الوفد المصري بقيادة اللواء سامح نبيل رئيس الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، أجرى عدة لقاءات مع قيادات في حركة حماس ناقش خلالها ملف المصالحة الفلسطينية.

وكان الوفد غادر القطاع في السادس عشر من آذار الماضي بعد يومين من تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

ولم يعد منذ ذلك الحين الوفد إلى القطاع كما كان مقرراً، وذلك في ظل تجدد الخلافات بين فتح وحماس بشأن تطبيق ملفات المصالحة.