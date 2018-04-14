4 شهداء في قصف إسرائيلي شرق رفح

استشهد 4 مواطنين مساء السبت في قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، استشهاد 4 مواطنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة في قصف إسرائيلي، مشيراً إلى أن الشهداء والإصابات وصلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وأوضح القدرة ان الشهداء الأربعة شرق رفح هم (عائد صالح الحمايدة 23عاماً، أمجد حسني القاطروس 18 عاماً، هشام محمد عطوة عبد العال 22 عاماً، هاشم عبد الفتاح عثمان كلاب 18 عام).

وأفاد مراسلنا، عن وقوع عدد من الشهداء والاصابات في انفجار بالقرب من مخيم العودة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أن الشهداء عبارة عن أشلاء.







يتبع....