وزير الدفاع اللبناني: نرفض استخدام أجوائنا للاعتداء على سوريا

أكد وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصرّاف اليوم السبت، "رفض بلاده القاطع للمساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا".

وأدان الصرّاف في بيان له، العدوان الثلاثي على سوريا لانتهاكه القانون الدولي بشكل صارخا.

وقال: "العدوان الثلاثي يستند إلى القوة العسكرية والمفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض، تجنبا للمزيد من الحروب والأزمات والقتل وحقنا للدماء".

وشدد الصرّاف على التزام لبنان القرارات الدولية لا سيما القرار 1701، مؤكدا أن "لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أي اعتداء".

وحذر وزير الدفاع اللبناني، من اقدام العدو "الإسرائيلي" على خرق القرارات الدولية وخصوصا في ظل ما يشهده لبنان من استمرار واضح وصريح للتهديدات "الإسرائيلي" بتخريب أمنه واستقراره".