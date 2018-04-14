فتح: نقف مع وحدة الاراضي السورية وعدم المس بسيادتها

قالت حركة فتح: "إنها تقف بلا تحفظ مع وحدة الاراضي السورية وترفض المساعي الهادفة إلى تفتيتها أو المس بوحدتها وسيادتها".

وطالبت الحركة على لسان القيادي فيها منير الجاغوب "دول العالم أن تقف إلى جانب أطفال فلسطين الذين يتعرضون للقتل اليومي على يد المحتل "الإسرائيلي" مثلما تدّعي وقوفها إلى جانب أطفال سوريا"

وأضاف "قد آن الأوان لوقف المجازر "الإسرائيلية" ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدل اختلاق الأزمات وانتهاك سيادة الدول والعمل على تدميرها".

وأكد الجاغوب أن "الحل الوحيد للصراع في سوريا يكمن في الخيار السياسي بين كافة أطراف الصراع وبعيداً عن التدخلات والضغوط الخارجية".