الأسد لروحاني: القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب فقدت السيطرة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن العدوان الثلاثي على سوريا جاء لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة "للإرهاب" بأنها فقدت السيطرة في الأراضي السورية وفقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم.

وقال الأسد خلال تلقيه اتصال هاتفي من الرئيس الإيراني حسن روحاني: "ليأتي العدوان بعد أن فشل الإرهابيون بتحقيق أهداف تلك الدول حيث زجت بنفسها في الحرب على سوريا".

وشدد الأسد أن العدوان الثلاثي لن يزيد سوريا والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق "الإرهاب" في كل شبر من تراب الوطن.

من جهته عبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن إدانته الشديدة للعدوان الثلاثي على سوريا، مؤكداً استمرار وقوف إيران إلى جانب الشعب السوري.

وأعرب روحاني، عن ثقته بأن هذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب السوري في حربه ضد "الإرهاب".