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الرئيس اللبناني: العدوان على سوريا يضع المنطقة في وضع مأزوم

  • فلسطين اليوم - غزة- متابعة
  • 14:01 - 14 ابريل 2018
ميشال عون ميشال عون
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رفض رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، العدوان الثلاثي الاميركي البريطاني الفرنسي على سوريا اليوم السبت.

واعتبر الرئيس عون في بيان له السبت ان "ما حصل فجر اليوم في سوريا لا يساهم في ايجاد حل سياسي للازمة السورية التي دخلت عامها الثامن بل يعيق كل المحاولات الجارية لإنهاء معاناة الشعب السوري، اضافة الى انه قد يضع المنطقة في وضع مأزوم تصعب معه امكانية الحوار الذي بات حاجة ضرورية لوقف التدهور واعادة الاستقرار والحد من التدخلات الخارجية التي زادت الازمة تعقيدا".

وأكد الرئيس عون ان "لبنان الذي يرفض ان تُستهدف اي دولة عربية لاعتداءات خارجية بمعزل عن الاسباب التي سيقت لحصولها، يرى في التطورات الاخيرة جنوحا الى مزيد من تورط الدول الكبرى في الازمة السورية مع ما يترك ذلك من تداعيات".

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