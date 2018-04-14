هذا ما قاله أقدم أسير إداري معزول في سجون الاحتلال!

نقلت محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب، شهادة أقدم الأسرى الإداريين إبراهيم العروج من بيت لحم، والذي يقبع في العزل الانفرادي في سجن "مجدو" وهو الاسير الاداري الوحيد المعزول بقرار من مخابرات الاحتلال "الإسرائيلي".

وجاء في شهادة الأسير العروج: "هناك تعامل همجي، حيث لا يتم اخراجه للساحة اليومية أو ما يسمى الفورة إلا بعد تقييد يديه ورجليه، وخلال الفورة يتم فك القيود وضمن هذه الساعة يجب أن يقضي احتياجاته اليومية مثل غسيل ملابس الرياضة، وكلما تم نقله من وإلى غرفة العزل يتم تقييد يديه ورجليه خاصة عند الذهاب للعيادة وزيارة محامين".

وقال: "بان تفتيشات بشكل مكثف بمعدل 3-4 تفتيشات بالأسبوع وتكون استفزازية من قبل إدارة السجون ووحدات مثل "مماز" "متسادا" "درور" وغيرها، واحيانا عند التفتيش من الوحدات الخارجية يقلبوا الغرفة رأسا على عقب.. وتعامل همجي مع اي طلب يطلبه".

واضاف: بان "العزل هو اجرام بحق البشرية ويشكل ضغطا نفسيا كبيرا على الاسير وعائلته، وهو عبارة عن إبادة ثقافية وقد اصبح كعقوبة وليس اعتقالا احترازيا، اصل القانون ان يكون احترازياً نتيجة تخمينات "الشاباك" بوجود خطر من المعتقل، الا ان التعامل مع المعتقل اصبح وكأنه اقترف مخالفة ويتم محاكمته فور اعتقاله من قبل ضباط المخابرات وذلك بإبلاغه لحظة اعتقاله بالفترة التي سيمكثها بالاعتقال". وقال "انني يوم اعتقلوني أخبروني بانهم سيعتقلوني مدة سنتين اداريا".

واشار الى انه لا يمثل امام المحاكم العسكرية ضمن خطوات مقاطعة الاسرى الاداريين للمحاكم العسكرية "الإسرائيلية" والتي هي بمثابة محاكم صورية منذ شهرين.

يذكر انه جرى تمديد الاعتقال الاداري للمرة الثامنة على التوالي للأسير ابراهيم العروج لمدة 3 أشهر.

وكان العروج قد اعتقل بقرار اداري منذ سنة 2016، وقد كان من المفروض أن ينتهي الاداري بتاريخ 18-4-2018 ولكن تم تجديد الاداري بتاريخ 9-4-2018 بأمر من المخابرات "الشاباك" لمدة 3 اشهر اخرى بادعاء وجود ملف سري بانه خطير على أمن دولة الاحتلال.

وافاد العروج للمحامية الخطيب، بان ادعاءات "الشاباك" عارية عن الصحة وقال "اوجه كلامي للاستخبارات "الإسرائيلية" اذا كان هناك ادلة لديكم فحاكموني".

ويقبع العروج بالعزل منذ 31-1-2018 بقرار من "الشاباك" وايضا نتيجة معلومات سرية، دون سبب يذكر، وقد تم منعه من زيارة الاهل.

وللأسير العروج 4 اخوة معتقلين، أحدهم افرج عنه مؤخرا، فيما لا يزال هناك 3 بالأسر، وهم: عيسى في معتقل "عوفر" ومحكوم سنة، واثنين بالعزل ابراهيم في عزل مجدو منذ سنتين ونصف، واسماعيل موجود في عزل "رامون" منذ حوالي سنة و9 أشهر.