مقتل 8 جنود مصريين و14 مسلحاً في سيناء

أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة تمكنت من إحباط عملية إرهابية كبرى بوسط سيناء، حيث استشهد 8 جنود مصريين، فيما قتل 14 من المسلحين.

وأكد المتحدث العسكرى، فى بيان صادر صباح اليوم، أنه فى إطار العملية الشاملة ( سيناء 2018 ) ونتيجة لإحكام السيطرة الأمنية على مختلف المناطق بسيناء ، فقد تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى.

وتابع: حاولت مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة من عدد (14) فردا منهم عدد (4) أفراد يرتدون الأحزمة الناسفة ومسلحين جميعاً بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط وRBJ اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة فترة وحالة الظلام التى تصاحب توقيت الفجر.

وأضاف، أن الجنود تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، حيث أسرعت العناصر التى ترتدى الأحزمة الناسفة بتفجير أنفسهم بمحيط المعسكر، فنتج عن ذلك استشهاد عدد (8) أفراد من القوات المسلحة، وإصابة عدد (15) فردا آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا.