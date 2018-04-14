روسيا: تم إستخدام 103 صاروخ خلال العدوان الثلاثي على سوريا

أعلن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرغي رودسكوي، اليوم السبت، أنه تم إستخدام 103 صاروخ بما في ذلك صواريخ ال"توماهوك" بالإضافة إلى قنابل من نوع جي بي يو-38 وطائرات من نوع بي-1بي وألف16، وأف15، وصواريخ جو أرض، وطائرات "تورنادو" التابعة لسلاح الجو البريطاني ثمانية صواريخ "سكالب إي جي".

وأضاف رودوسكي أنّ الدفاعات الجوية السورية استخدمت منظومات أس-125 وأس200 وبوك وكفادرات وأوسا في صد الهجوم الصاروخي، حيث تم اعتراض 71 صاروخا من طراز كروز، مشيراً إلى أن ما حصل يدل على الكفاءة العالية للقوات السورية المجهزة والمدربة بشكل عالي من قبل المتخصصين الروس.

وقال رودسكوي: "منظومات الدفاع الجوية الروسية في حميميم وفي طرطوس رصدت وتابعت مسار جميع الصواريخ التي تم إطلاقها من البحر والجو من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".

وأكد رودسكوي "المواقع التي تم تدميرها في سوريا كانت مدمرة أصلا"، مشيرا إلى أن البيانات الروسية تؤكد "عدم مشاركة الطيران الفرنسي في العدوان على سوريا".

وصدّت القوات المسلحة السورية عدواناً ثلاثياً من فرنسا وبريطانيا وأمريكا في محافظتي دمشق وحمص، الذين شنوا هجومهم بذريعة استخدام الحكومة السورية للسلاح الكيميائي في قصف دوما بالغوطة الشرقية في السابع من شهر نيسان / أبريل.