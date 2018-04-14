القائد الخامنئي: الهجوم على سوريا جريمة

وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران القائد علي الخامنئي، الهجوم الذي شُنّ على سوريا فجر السبت بـ"الجريمة"، قائلا "إنّني أعلن بصراحة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس جمهورية فرنسا ورئيسة وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة ولن يحقّقوا أيّ مكسب".

كما أشار إلى أنّ تواجد هذه القوى خلال الأعوام الماضية في العراق، وسوريا وأفغانستان وارتكابهم هذا النوع من الجرائم لن يحقق لهم أيّة مكاسب.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا جريمة وسيفشل كما فشل في العراق وأفغانستان في السنوات الأخيرة.

كلام قائد الثورة الاسلامية جاء خلال استقباله صباح اليوم السّبت عددًا من المسؤولين الايرانيين وسفراء الدّول الإسلامية بمناسبة عيد المبعث النّبوي الشّريف.