ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

10 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

القائد الخامنئي: الهجوم على سوريا جريمة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:23 - 14 ابريل 2018
القائد الخامنئي القائد الخامنئي
مشاركة

وصف قائد الثورة الإسلامية في إيران القائد علي الخامنئي، الهجوم الذي شُنّ على سوريا فجر السبت بـ"الجريمة"، قائلا "إنّني أعلن بصراحة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس جمهورية فرنسا ورئيسة وزراء بريطانيا مجرمون وقد ارتكبوا جريمة ولن يحقّقوا أيّ مكسب".

كما أشار إلى أنّ تواجد هذه القوى خلال الأعوام الماضية في العراق، وسوريا وأفغانستان وارتكابهم هذا النوع من الجرائم لن يحقق لهم أيّة مكاسب.

وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى أن العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا جريمة وسيفشل كما فشل في العراق وأفغانستان في السنوات الأخيرة.

كلام قائد الثورة الاسلامية جاء خلال استقباله صباح اليوم السّبت عددًا من المسؤولين الايرانيين وسفراء الدّول الإسلامية بمناسبة عيد المبعث النّبوي الشّريف.

 

متعلقات