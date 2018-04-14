سوريون يعبرون عن تأييدهم للدولة ضد العدوان الثلاثي



احتشد عشرات المواطنين في ساحة الامويين وسط العاصمة السورية دمشق للتنديد بعدوان فرنسا وبريطانيا وامريكا الثلاثي على سوريا، والتي تصدت له الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم.

كما أمضى سكان العاصمة حياتهم بشكل طبيعي بعد مرور ساعات قليلة على العدوان الثلاثي، والذي لم يتسبب إلا بأضرار مادية، بحسب بيان القوات المسلحة السورية.

أما في ساحة الأمويين وسط العاصمة، احتشد عشرات الشبان والشابات ورفعوا العلم السوري مع اعلام حلفاء سوريا من إيران وروسيا وحزب الله، وأعلنوا عن رفضهم للقصف التي تعرضت له بلادهم.

وتمكنت سوريا فجر اليوم االسبت من صد العدوان الثلاثي الذي تعرضت له عبر إطلاق عشرات الصواريخ باتجاه بعض المواقع السورية في محيط العاصمة دمشق وريفها وصولا الى منطقة حمص.

يأتي ذلك بعد ايام من تواصل التهديدات الاميركية والغربية بضرورة شن عمل عسكري على سوريا، في زعم على انه ردا على استخدام السلاح الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية.

وأكدت مصادر سورية "اسقاط الدفاعات الجوية السورية لـ13صاروخاً بمنطقة الكسوة في ريف دمشق"، واضافت ان "منطقة برزة بدمشق أصيبت في العدوان"، ولفتت الى ان "المواقع التي استهدفها العدوان هي مركز البحوث في حي برزة ومستودعات الرحيبة في القلمون والمطار الشراعي في الديماس باللواء 41 دفاع جوي قاسيون ومنطقة الكسوة موقع جمرايا البحوث العلمية ومصياف حمص".

وشدد الجيش السوري في بيان صادر عن قيادته العامة عزمه الاستمرار في الدفاع عن سوريا على الرغم من هذا العدوان بالإضافة الى مواصلة سحق ما تبقى من مجاميع ارهابية.