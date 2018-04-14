غزة تودع شهيد العلم

ودعت جماهير كبيرة من أبناء الشعب الفلسطيني اليوم السبت، الشهيد إسلام حرز الله (28 عامًا) الذي ارتقى أمس الجمعة بعد إصابته بطلق ناري في البطن، خلال مشاركته في جمعة "حرق العلم"، شرق مدينة غزة.

وقد استشهد حرز الله، فيما أصيب 968 مواطناً من المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والاختناق في جمعة "رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين وصلوا للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى للجمعة الثالثة على التوالي.

وأفادت المصادر الطبية بأن 701 أصيبوا بجراح مختلفة واستنشاق غاز منهم 17 من الطواقم الطبية والصحفيين شرق قطاع غزة حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأشعل المواطنون المئات من إطارات السيارات على طول الحدود وانتزعوا جزءاً من السياج الأمني الذي وضعه جيش الاحتلال قبل أيام قليلة.

وأحرق المواطنون أعلام "إسرائيل" وتابوت عليه صور جنود الاحتلال المفقودين في غزة فيما وضع علم آخر على الارض ليمر عليه المتظاهرون.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين صوب الحدود فيما يشبه الاحتفال أمام اعين جنود الاحتلال.

وللأسبوع الثالث على التوالي يستمر آلاف الفلسطينيين في المشاركة بمسيرة العودة الكبرى، والتخييم قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة؛ طلبًا لتنفيذ حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وقابل الاحتلال هذه الخطوة بقتل 32 من المشاركين في المسيرات وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.





















