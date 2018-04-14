7 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال، اضرابهم المفتوح عن الطعام لفترات متفاوتة.

والأسير بشير عبد الله الخطيب (56 عاماً) من مدينة الرملة المحتلة القابع في سجن نفحة الصحراوي؛ يواصل إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 34 أيام، احتجاجا على عدم تقديم الرعاية الصحية له.

الأسير الخطيب من الأسرى القدامى ويعاني من مشاكل في الأسنان، ولا يستطيع مضغ الطعام وبحاجة إلى تغذية ورعاية خاصة؛ من خلال زراعة أسنان أو توفير المواد الغذائية اللازمة له، وهو معتقل منذ الأول من كانون الثاني عام 1988، ويقضي حكمًا بالسجن المؤبد الذي حدد بـ 35 عامًا، وهو متزوج ولديه خمسة أبناء.

الأسير عادل حسن شحادة من نابلس يواصل معركة الكرامة لليوم الـ 30 على التوالي؛ احتجاجاً على المعاملة القاسية التي يتعرض لها على يد المحققين في معتقل "الجلمة"، وظروف التحقيق السيئة التي يعيشها.

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت أمراً يحرم شحادة لقاء محاميه، منذ تاريخ اعتقاله في السابع من آذار الجاري.

والأسير صالح أبو صواوين من قرية وادي السلقا بمدينة خانيونس جنوب القطاع الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 29 أيام؛ احتجاجًا على عزله الانفرادي داخل سجن رامون.

الأسير أبو صواوين اعتقل قبل قرابة الشهرين من على السياج الفاصل أثناء مشاركته في المظاهرات الاحتجاجية ضد الاحتلال، وهو متزوج ولديه طفلة، وستضع زوجته طفله الثاني بعد أشهر قليلة.

والأسير المقعد أمير أسعد (35 عاما) من كفر كنا في الداخل، المعتقل منذ عام 2012، والمحكوم ست سنوات ونصف، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ 59 على التوالي، احتجاجا على المعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها في سجن جلبوع.

والى جانبهم، يواصل الاسير سامي محمد الجنازرة (45 عاماً) من مخيم الفوار في الخليل، اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 20 ايام احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

هذا وقامت ادارة سجون الاحتلال في "عوفر" بعزله، رغم معاناته من الآم في الرأس والظهر والكلى، بسبب دخوله الإضراب ومن تبعات الإضراب الذي خاضه عام 2016.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسير جنازرة في تاريخ السابع من كانون الأول 2017 وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر.

ومن الجدير ذكره أن الأسير جنازرة قضى سنوات في سجون الاحتلال وصل مجموعها لأكثر من عشر سنوات، وخاض خلال اعتقاله الإداري السابق إضراب عن الطعام استمر لمدة (71) يوماً.

وانضم الى الاسرى المضربين احد محرري صفقة "وفاء الاحرار" وهو الأسير فهد شرايعة (29 عاماً) من سكان مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس، مضرب منذ 6 ايام.

والأسير شرايعة والمعاد اعتقاله، يعاني أمراضاً كثيرة منذ اعتقاله عام 2014، وتمارس إدارة السجن بحقه سياسة الإهمال الطبي، ولا تقدم علاجاً لأمراضه التي أورثته إياها السجون.

يشار الى ان الأسير شرايعة أعاد الاحتلال اعتقاله قبل خمس سنوات، وأعيد له حكمه السباق قبل تحرره في صفقة "وفاء الاحرار" بعد أن أمضى منه 10 سنوات، وهو حكم مدته 14 سنة.

والاسير وسام ربيع من بلدة بيت عنان قضاء القدس، مضرب عن الطعام في مركز تحقيق "المسكوبية" لليوم الـ3، احتجاجاً على ظروف التحقيق القاسية، والمتمثلة بالتحقيق معه لساعات طويلة إضافة إلى حرمانه من النوم ومن لقاء المحامي.

والأسير ربيع معتقل منذ 30 آذار 2018.

يذكر ان الأسيران الهندي وطبيش علقا إضرابهما المفتوح عن الطعام امس الجمعة.