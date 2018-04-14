لليوم الثالث على التوالي.. فتح معبر رفح اليوم أمام المسافرين

تواصل السلطات المصرية فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، لليوم الثالث على التوالي، لسفر الحالات الإنسانية والطلبة وأصحاب الاقامات وعودة العالقين في كلا الاتجاهين.

وبحسب إحصائية صادرة عن ادارة المعابر ان 1069 مسافراً تمكنوا من العبور بينهم 59 مريضا مع مرافقيهم و250 مسافرا من أصحاب التنسيقات المصرية.

وقد نشرت وزارة الداخلية بقطاع غزة، أمس الجمعة كشف المسافرين عبر معبر رفح البري، لليوم السبت 14 أبريل 2018، في اليوم الثالث من الفتح الاستثنائي للمعبر.

و دعت الوزارة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف، التوجه لصالة أبو يوسف النجار بخان يونس الساعة 6:00 صباحاً لتسهيل سفرهم.

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