سوريا تتصدى لعدوان ثلاثي أميركي بريطاني فرنسي على دمشق

تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان أمريكي فرنسي بريطاني على سوريا فجر اليوم السبت.

واستهدف العدوان الثلاثي مركز البحوث في برزة، وتصدت الدفاعات الجوية لعدد من الصواريخ استهدفت مستودعات للجيش العربي السوري في حمص.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية للعدوان الذي استهدف أيضاً مبنى الأبحاث العلمية السوري في دمشق.

واكد التلفزيون السوري اسقاط الدفاعات الجوية السورية 13 صاروخاً بمنطقة الكسوة في ريف دمشق، وقال شهود إن منطقة برزة بدمشق أصيبت في العدوان.

من جهته، اعلن وزير الدفاع الأميركي جايمس ماتيس أن العدوان المشترك مع فرنسا وبريطانيا على سوريا قد انتهى، بعد قصف مجموعة أهداف فجر اليوم السبت.

وأكد ماتيس أنه "ليس للولايات المتحدة تخطيط لأي غارات جديدة، لكن والقرار يعود لترامب في المستقبل".

وانطلقت الطائرات المعتدية على سوريا من قاعدة العديد القطرية، فيما أطلق 30 صاروخ توماهوك وكروز من البحر.