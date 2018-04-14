فوائد التوت الأزرق الصحيّة

التوت الأزرق هو فاكهة لذيذة ومغذية، تعدّ من المواد الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات، إضافة إلى السكر والبكتين والأحماض العضوية، وهذا النوع من الفواكه يتمّيز باحتوائه على كمية عالية من المعادن والألياف.

وفي موضوعنا اليوم من موقع صحتي، سنسلّط الضوء على أبرز فوائد التوت الازرق:

محاربة علامات التقدّم بالعمر يتميّز التوت الأزرق باحتوائه على كميات عالية من مضادات الأكسدة، ما يساعد في حماية خلايا الجسم ويقاوم علامات التقدم بالعمر من خلال الحدّ من نسبة الالتهابات الحادّة والمضرّة لجسم الإنسان.

مناسب للحميات الغذائية التوت الأزرق منخفض في السعرات الحرارية حيث أن كوب واحد منه يحتوي فقط على 84 سعرة حرارية، كما أن هذه الفاكهة تساعد على التخلص من دهون البطن لأنه ملين للمعدة ومفيد في تخطّي حالات الامساك وإزالة السموم من الجسم.

يحمي من الإصابة بالسرطان التوت الأزرق يحمي الحمض النووي من التلف ما يبعد إحتمال الإصابة بمرض السرطان، كما أن هذه الثمار لديها القدرة على إعاقة إنقسام الخلايا ما يؤدي إلى تجنب سرطان الثدي، سرطان المعدة، سرطان الامعاء الغليظة وسرطان البروستات.

الحفاظ على الكولسترول الجيد في الدم المواد المضادة للأكسدة الموجودة بكثرة في التوت الأزرق تحمي الكولسترول الجيد في الدم وتحافظ عليه، وتقلل بالمقابل من الكوليسترول السيئ ما يساهم في تجنب الإصابة بأمراض القلب الشائعة.

منع أمراض القلب وتخفيض ضغط الدم إن تناول التوت البرّي بشكل منتظم يساعد في منع الإصابة بأي نوع من النوبات والسكتات القلبية، كما أنه يتميّز بفوائده الكثيرة للأشخاص الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم ، حيث أن إدخاله الى النظام الغذائي بشكل دوريّ يعمل على خفض ضغط الدم بفعالية.

السيطرة على معدل السكر في الدم التوت البرّي هو من أنواع الفواكه المعتدلة في نسبة السكر مقارنة مع غيرها حيث أن كوب واحد يحتوي على 15 جرام من السكر، أي ما يعادل تفاحة صغيرة أو برتقالة كبيرة. ولهذه الثمار تأثيرات مضادة لمرضى السكري، ما يساعد على تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.