كيف يساعد الأرز لخسارة الوزن

لدى خبراء التغذية العديد من التوصيات حول أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على إنقاص وزنك، أبرزها الأرز الأسمر علماً انه يتمتع بالعديد من الفوائد الغذائية التي تتعدى تسهيل فقدان الوزن.

وفي حين أن معظم الناس يتجنبون الارز الأبيض في نظامهم الغذائي بسبب كمية السعرات الحرارية التي يحتوي عليها، الا انه من المفيد جدا تناول الارز الاسمر في الرجيم.

في ما يلي بعض الحقائق التي تحتاج إلى معرفتها عن الأرز الأسمر وكيف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

فوائد الارز الاسمر للرجيم سعرات حرارية منخفض. هذا يعني أن الأرز الاسمر يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع بينما تستهلك سعرات حرارية أقلّ.

فالارز الاسمر يحتوي على الكثير من الماء والألياف ما يجعله منخفضًا في نسبة السعرات الحرارية، لهذا السبب يجب ان تتناوله في بداية الوجبة للشعور بالشبع وعدم تناول المزيد من السعرات الحرارية.

يعزز الشعور بالشبع تعمل الألياف على تحسين عملية الهضم وتنشيط حركة الأمعاء ما يساعدك على التخلص باستمرار من كلّ ما تناولته وتنظيف الجسم من السموم والالتهابات.

كما ان الالياف تزيد نسبة التمثيل الغذائي ما يسرّع حرق الدهون في الجسم ويمنع تراكمها. من هنا ان كوب واحد من الأرز الاسمر يحتوي على 3.5 غراماً من الألياف، أو 14 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها من قبل وزارة الزراعة الأمريكية، والتي هي 25 غراما.

يبطّىء الإفراج عن السكر واحدة من الفوائد الصحية للأرز الأسمر للرجيم هي أنه يساعد في استقرار مستويات السكر في الدم من خلال الإفراج عن السكر بشكل بطيء.

الأرز الاسمر هو بالتأكيد مفيد لمرضى السكري حيث ان نصف كوب منه يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسكري بنسبة 60٪. حرق الدهون وبما أن الأرز الأسمر من أنواع الحبوب الكاملة، فإنه لا يخسر مكوناته الغذائية مقارنةً بالحبوب المكرّرة مثل الأرز الأبيض.

في عام 2008 ، نشرت المجلة الأمريكية للتغذية السريرية دراسة حول الأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية يحتوي على الحبوب الكاملة مثل الأرز الأسمر في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية مع الحبوب المكررة.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا الحبوب الكاملة فقدوا نسبة دهون أكثر مقارنةً مع أولئك الذين تناولوا الحبوب المكرّرة.

أيضاً، إن كوب واحد من الأرز يحتوي فقط على 1.8 غراماً من الدهون ، وهو ما يقارب من 3 ٪ من القيمة اليومية الموصى بها ألا وهي 65 غراماً.