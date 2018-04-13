مستشفيات غزة توجه نداءً عاجلاً للمؤسسات المانحة لتوفير الإحتياجات الطبية

وجه د.عبد اللطيف الحاج، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، نداءً عاجلاً إلى المؤسسات الدولية والصحية المانحة بسرعة توفير الاحتياجات الطبية الطارئة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وتتعامل مستشفيات القطاع مع مئات الجرحى المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى، على مدار الساعة وخصوصاً يوم الجمعة.

وقال الحاج إن تلك الأعداد الكبيرة من الإصابات أدت إلى استنزاف كبير في أصناف الأدوية، والمهمات الطبية في أقسام الطوارئ وغرف العمليات والعناية المركزة.

ونوه إلى أن ذلك الاستنزاف يشكل عائقاً كبيرا أمام عمل الطواقم الطبية في إتمام التدخلات العلاجية والجراحية للمصابين في تلك الأقسام.