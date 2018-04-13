شابان يصنعان "القهوة" للمشاركين في مسيرة العودة شرق جباليا

ما أن تطأ قدماك خيام العودة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الأراضي المحتلة عام 48، حتى ترى مشاهد متكاملة من التحدي والإصرار بين جموع الشبان، فمنهم من يحرق العلم الإسرائيلي وآخر يرفع العلم الفلسطيني وثالث يصنع القهوة ويوزعها على المشاركين دعما للمشاركين في الخيام.

الشابان إبراهيم أبو ندى من بلدة "بيت جرجا" ومحمود طلال البرديني من بلدة "حمامة"، وجدا واجباً عليهما أن يشاركا في المسيرات كل يوم جمعة ويسخرا إمكاناتهما لصناعة القهوة السادة لتوزيعها على المشاركين في الخيام من الشبان وكبار السن والنساء.

ويتوجه الشابان صباح يوم الجمعة، ليشعلان النار على الحطب لتجهيز القهوة السادة، قبالة إحدى الخيام (قرية سمسم) شرق جباليا شمال قطاع غزة، وينادون بأعلى أصواتهما على المشاركين التوجه لشرب القهوة.

وأوضح الشاب أبو ندى وهو يمسك بـ"صباب القهوة" أنه وجد من الواجب عليه أن يقف إلى جانب المشاركين في مسيرات العودة، بتقديم مشروب القهوة السادة المحببة للمواطنين مجاناً، كجزء من واجبه الوطني تجاه أبناء شعبه الذين يضحون بأنفسهم من أجل التأكيد على حق العودة للاجئين والذي هو أحدهم.

وقال لمراسل فلسطين اليوم"" حقيقة كلما زاد إقبال الشبان على شرب القهوة كلما زادت دافعيتي لصناعتها لهم.

وأكد أنه سيستمر في أداء عمله خدمة لآلاف المواطنين شرق جباليا حتى تحقيق المسيرة أهدافها في منتصف الشهر القادم حيث المسيرة الكبرى في ذكرى النكبة السبعين لشعبنا.

أما الشاب البرديني من قرية "حمامة" الذي كان يتنقل بين الخيام ليصب القهوة لكبار السن، رأى في مهمته التي اختارها لنفسه في مسيرة العودة، أنها تلبي رغبات المواطنين المقيمين في الخيام في منطقة نائية، لافتاً إلى أن هؤلاء المشاركين مطالبهم مطالبه وحقوقهم حقوقه والجميع يجب أن يتكاتف لخدمة الآخر، مؤكداً على أن المسيرات سلمية خلافاً لرواية الاحتلال التي يحاول تسويقها للعالم بأنها مسيرات فوضى.

وأشار إلى أن عودته إلى قريته "حلم يراوده كما إخوانه وجميع أبناء شعبه متمنياً أن يتحقق قريباً".

وللأسبوع الثالث على التوالي يستمر آلاف الفلسطينيين في المشاركة بمسيرة العودة الكبرى، والتخييم قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة؛ طلبًا لتنفيذ حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وقابل الاحتلال هذه الخطوة بقتل 32 من المشاركين في المسيرات وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.













