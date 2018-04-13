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"بتسيلم": تحقيقات قتل المتظاهرين الفلسطينيين عمل دعائي

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:50 - 13 ابريل 2018
اصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا اصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا
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قلّلت منظمة يسارية إسرائيلية متخصصة في مراقبة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، من شأن إعلان جيش الاحتلال عن فتح تحقيق في قتل جنوده لمتظاهرين فلسطينيين سلميين بقطاع غزة.

وقال "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان" (بتسيلم) في بيان له الجمعة، إن إعلان جهاز التحقيق التابع للجيش برئاسة العميد موطي باروخ، عن تشكيل لجنة لتقصي حقائق الأحداث في قطاع غزة، "تمّ لأغراض دعائيّة لا أكثر؛ من بينها محاولة منع تحقيق دولي مستقل".

وأضاف "هذا الجهاز ليس سوى مركّب آخر في منظومة طمس الحقائق التي تشغّلها النيابة العسكرية الإسرائيلية كجزء من محاولات إنشاء مظهر زائف يوهم بنجاعة جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي"، وفق تقديره.

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