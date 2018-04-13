على أعين القناصة.. أطفال يشاركون في حرق "العلم الإسرائيلي" شرق جباليا

إلى جانب آلاف الشبان الذين توجهوا للسياج الفاصل شرق جباليا للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى، رفع أطفال لم يتجاوزوا العشرة اعوام "أعلام إسرائيل" موسومة بإشارة X ومكتوب عليها عبارة "إسرائيل إلى زوال"، ومن ثم قاموا بحرقها، ورفعوا الاعلام الفلسطينية.

ورفع الطفل عبد القادر أبو قمر (9 أعوام) من قرية يبنا التي هُجر أجداده منها عام 48، الصورة تمهيداً لحرقها قبالة جنود الاحتلال الإسرائيلي المدججين بالقناصات شرق جباليا، حيث خيام العودة.

وقال الطفل أبو قمر لمراسل "فلسطين اليوم" "أنا من بلدة (يبنا) ومش حنساها طول عمري وهادي المسماة إسرائيل مش لازم تظل موجودة ونهايتها الزوال. وأضاف بطفولته احنا متمسكين بأرضنا وهذا ما تربينا عليه ومش حننسى".

وأضاف موجهاً رسالته إلى الاحتلال الذي يراهن على أن الكبار يموتون والأطفال ينسون قائلاً: "احنا أصحاب الأرض مش حبة لمم زيهم -في إشارة إلى الإسرائيليين-، ومش ممكن ننسى أرضنا مهما طال الزمن".

أما الطفل فؤاد الشرافي (10 أعوام) من قرية "هربيا"، والذي كان يتجول في صورة "علم إسرائيل" الموسومة بـ "إسرائيل إلى زوال" بين مئات الشبان قبالة جنود الاحتلال، أكد أنه يأتي هنا للمشاركة في مسيرة العودة كونه لاجئ وقريته الأصلية هي "هربيا" التي احتلها الصهاينة.

وقال بلسان الكبار بعد أن وضع الصورة تحت قدميه، نهاية إسرائيل مسألة وقت، لإنه كل الأطفال قبل الكبار لن يستسلموا لإسرائيل، وسيظل يدافعون عن حقوقهم حتى نيل الحرية والاستقلال.

وشارك مئات الأطفال في المسيرة وشاركوا في حرق الأعلام الإسرائيلية ورفعوا العلم الفلسطيني .

وفي ذات السياق، تجمهر المئات من الشبان حاملين الإعلام الإسرائيلية وشاركوا في حرقها معاً في رسالة تحدي إلى الاحتلال الذي يبعد عنهم مئات الأمتار القليلة ويتابع تحركاتهم عن كثب بما يمتلكه من آلات تجسس وطائرات استطلاع.

وللأسبوع الثالث على التوالي يستمر آلاف الفلسطينيين في المشاركة بمسيرة العودة الكبرى، والتخييم قرب السياج الأمني شرقي قطاع غزة؛ طلبًا لتنفيذ حق العودة إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وقابل الاحتلال هذه الخطوة بقتل 32 من المشاركين في المسيرات وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف.











