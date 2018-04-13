لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يرتكب جريمة جديدة بحق الصحفيين

أكدت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال ارتكب جريمة جديدة باستهداف الصحفيين الفلسطينيين اثناء تغطيتهم للجمعة الثالثة من مسيرات العودة، مما أدى إلى اصابة أربعة بالرصاص الحي والعشرات بقنابل الغاز المسيل للدموع.

واشار منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري ان حالة الصحفي احمد أبو حسين مراسل إذاعة صوت الشعب وصفت بانها خطيرة للغاية حيث اصيب برصاص اخترقت بطنه واستقرت في الظهر مما اضطر الاطباء لاستئصال جزء من الطحال والكيد وجزء من احدى كليته.

وبين الصحفي المصري ان جنود الاحتلال قاموا بقنص الصحفيين بشكل متعمد ليرتكبوا جريمة جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبت منذ بداية مسيرات العودة منذ الثلاثين من مارس ليرتفع بذلك عدد الاصابات لنحو 53 جريحا.

وطالب الصحفي المصري المؤسسات الدولية التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين والاسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية في الاعتداءات المتزايدة بحقهم.