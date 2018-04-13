528 إصابة بينهم مسعفين وصحفيين في جمعة "رفع العلم"

أصيب 528 مواطناً بالرصاص الحي والاختناق في جمعة "رفع العلم الفلسطيني وحرق العلم الإسرائيلي" على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين وصلوا للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى للجمعة الثالثة على التوالي.

وأفاد المصادر الطبية بأن 528 أصيبوا بجراح مختلفة واستنشاق غاز منهم 16 من الطواقم الطبية والصحفيين شرق قطاع غزة حتى الساعة الرابعة عصراً.

وأشعل المواطنون المئات من إطارات السيارات على طول الحدود وانتزعوا جزءاً من السياج الأمني الذي وضعه جيش الاحتلال قبل أيام قليلة.

وأحرق المواطنون أعلام "إسرائيل" وتابوت عليه صور جنود الاحتلال المفقودين في غزة فيما وضع علم آخر على الارض ليمر عليه المتظاهرون.

وحمل المتظاهرون علم فلسطين صوب الحدود فيما يشبه الاحتفال أمام اعين جنود الاحتلال.