شرط صعب يضعه ليفربول لرحيل الفرعون صلاح إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية أن نادي ليفربول الإنجليزي، أبدى استعداده للتخلي عن هدافه المصري محمد صلاح بشرط قاس قابل للتحقيق، وهو حصول "الريدز" على بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، أن ليفربول قد يسمح لصلاح بمغادرة النادي، بشرط أن يقود الريدز للتتوج باللقب الأوروبي السادس في تاريخه.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية وإسبانية كشفت في وقت سابق، عن وجود رغبة من جانب النادي الملكي في تدعيم صفوفه بالفرعون صلاح لكي يكون بديلا للويلزي غاريث بيل، أو الفرنسي كريم بنزيما، وذلك بعد التألق اللافت لصلاح مع الريدز في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويتفوق صلاح على جميع لاعبي البريمرليغ، في الموسم الأول له مع ليفربول، بعدما ساهم بشكل مباشر في 50 هدفا لفريقه في جميع المسابقات، وذلك بتسجيله 39 هدفا وبصناعة 11.

وبات النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 8 أهداف في موسم واحد في دوري الأبطال.

ويتربع صلاح على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بـ29 هدفا، متقدما عن أقرب ملاحقيه نجم توتنهام هوتسبير هاري كين بفارق 4 أهداف.