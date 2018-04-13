شهاب: شعبنا لا يكترث بالتهديدات ومسيرات العودة تعمق المأزق الوجودي لـ"إسرائيل"

أكد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن استمرار المسيرات بهذا الزخم الشعبي الكبير يمثل انجازاً ويعني أن مفهوم حق العودة ووعي الجماهير يترسخ أكثر وأكثر في أذهان الجماهير، الأمر الذي يعمق المأزق الوجودي الذي تعاني منه "إسرائيل".

وقال شهاب في حديث لمراسلنا على شرق جباليا شمال قطاع غزة، "طالما أن هناك طفل فلسطيني لا يفرط بشبر من هذه الأرض فهذا يمثل انجاز للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن هذه الجمعة الثالثة لمسيرة العودة الكبرى لازالت في أولها، ضمن التحضيرات ليوم الخامس عشر من أيار، هدفه التأكيد لكل العالم بأن الشعب الفلسطيني عازم على العودة لأرضه التي هجر منها عام 1948.

وعن زيادة المشاركة الشعبية رغم تهديدات قادة الاحتلال، أوضح شهاب "أن هذه رسالة تحدي وصمود أمام العدو الصهيوني، وأن هذا هو حال الشعب الفلسطيني وهذه غزة الذي لا تكترث بالتهديدات، لافتاً إلى أن الرسالة التي يجب أن يلتقطها العالم هو أن الشعب الفلسطيني سيعيش فوق هذه الأرض، ولن تتحول هذه الأرض إلى مقابر، وسيعمرها الشعب الفلسطيني وسيحيا فوقها".

وحيال محاولة الاحتلال استدراج المقاومة لكي تتحول المسيرات من سلمية إلى عسكرية، أكد شهاب أن المقاومة قرارها واضح، وأن سلاح المقاومة سيأتي في الوقت المناسب واللحظة المناسبة، مؤكداً أن المقاومة قررت أن تحافظ على الطابع الشعبي لهذه المسيرات.

وعن تأكيد البعض بأن المقاومة السلمية أنجع أشكال المقاومة، أوضح مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي "أن المقاومة بكل أشكالها حق للشعب الفلسطيني، وهذه المسيرات أداة من أدوات المقاومة ويستخدمها الشعب بالطريقة والكيفية المناسبة"، مؤكداً "أن الشعب الفلسطيني هو الذي يتحدث عن نفسه، ويمثله هؤلاء الجماهير الذين يخرجون نحو الحدود، وأنه ليس من حق أحد أن ينصب نفسه وصياً على الشعب الفلسطيني أو القضية ويقول لنا هذا الخيار أنجع من ذلك الخيار".

وشدد على أن الشعب لديه من الوعي ما يمكنه من استخدام هذه الأدوات والخيارات حسب ما يراه مناسباً.

وانطلقت الموجة الثالثة من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة الآلاف في قطاع غزة ودعوات مشابهة في الضفة الغربية المحتلة، مع استعدادات لحرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني.

وبدأ توافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات.

وكان استشهد 35 فلسطينيًا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.