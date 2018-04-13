الاحتلال يقمع مسيرة نعلين الأسبوعية

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

وأفاد عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في نعلين محمد عميرة بأن أهالي نعلين توجهوا صوب جدار الفصل العنصري حاملين غرس الزيتون حيث تم زراعتها بالقرب من الجدار، في ذكرى اعتقال الأسير مروان البرغوثي التي تصادف اليوم، ذكرى استشهاد خليل الوزير أبو جهاد الت تصادف غدا السبت.

وأضاف إن أهالي نعلين توجهوا إلى أراضي البلدة حيث جدار الضم والتوسع العنصري، رافعين الأعلام الفلسطينية، وعند وصولهم إلى الجدار أطلقت قوات الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت اتجاه المواطنين.