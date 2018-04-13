إصابة 10 افراد من الطواقم الطبية في استهداف إسرائيلي لنقطة طبية

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مستشفى ميداني أقامته وزارة الصحة على قرب مخيمات العودة لإسعاف الحالات الطارئة من الإصابات التي تقع بفعل إطلاق جيش الاحتلال الرصاص صوب المتظاهرين شرق قطاع غزة.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة "إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدفوا نقطة طبية شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، بقنابل الغاز المسيل للدموع".



وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فقد أصيب 10 عناصر من الطواقم الطبية بالاختناق جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالغاز المسيل للدموع.



وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تمادي جيش الاحتلال في استهداف الطواقم الطبية والصحافية العاملة في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وانطلقت الموجة الثالثة من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة الآلاف في قطاع غزة ودعوات مشابهة في الضفة الغربية المحتلة، مع استعدادات لحرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني.

وبدأ توافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات.

وكان استشهد 35 فلسطينيًا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.