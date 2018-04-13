القيادي زقوت: مسيرات العودة فضحت همجية الاحتلال

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، سمير زقوت، أن الاحتلال يواجه المسيرات السلمية بالرصاص لأنها تكشف عورته وهمجيته.

وقال القيادي زقوت خلال فعاليات "جمعة حرق العلم الصهيوني" شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، "إن الفلسطينيين يملكون قدرة وقوة لا تقل عن أي مجتمع آخر، ولو مرَّ مئة عام لن ننسى فلسطين، فقد مكث الصليبيون 100 عام في فلسطين وحُررت".

وأضاف: "الظلم نهايته حتمية، وإن لم نرَ نهاية الظلم سيراها أبناؤنا وأحفادنا رغم كل المطبعين".

وأوضح أن "الشخصية الإسرائيلية التي تدعي أنها ضحية للنازي، هي اليوم تلعب دور النازي بالقتل الإجرامي حتى للمدنيين"، مؤكداً أن جيش الاحتلال جيش لا أخلاقي ولا قيمة له.

ودعا زقوت إلى استمرار فعاليات مسيرات العودة حتى سقوط الاحتلال، مشدداً على أن المسيرات تفضح جنود الاحتلال على طول الحدود من رفح إلى بيت حانون.

وتتواصل فعاليات مخيمات مسيرات العودة لليوم الخامس عشر على التوالي، والتي انطلقت في الثلاثين من الشهر الماضي في قطاع غزة.