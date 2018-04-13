شبان فلسطينيون يتمكنون من إزالة أجزاء من السياج الفاصل شرق القطاع

أظهر مقطع فيديو تمكن الشبان الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة الكبرى من إزالة أجزاء من السياج الفاصل بين قطاع غزة وفلسطين المحتلة عام 1948.

وانطلقت الجمعة الثالثة من مسيرة العودة الكبرى بمشاركة الآلاف في قطاع غزة ودعوات مشابهة في الضفة الغربية المحتلة، مع استعدادات لحرق العلم الإسرائيلي ورفع العلم الفلسطيني .

وبدأ توافد مئات المواطنين لمخيمات العودة المنصوبة في خمس مناطق بالقطاع، التي تبعد 700متر عن السياج الفاصل مع الأراضي المحتلة، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات.

وكان 35 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 3100 بجراح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف المتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني مع غزة.